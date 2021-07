RIFORMA PENSIONI/ Blangiardo: Italia non può permettersi anticipi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DEI SINDACATI

Come spiega Il Sole 24 Ore, per il momento il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni sembra aver trovato un punto comune di sintesi relativo all’anticipo pensionistico per le attività gravose. Un tema per il quale sarà fondamentale il lavoro della commissione tecnica appositamente istituita per individuare le professioni che potrebbero non dover soddisfare i requisiti pensionistici “standard”, che torneranno in vigore al termine di Quota 100, ma avere una corsia preferenziale come quella attualmente prevista tramite l’Ape social. Resta però aperta la partita riguardo tutte le altre richieste dei sindacati, in particolare su una più ampia flessibilità pensionistica a partire dai 62 anni. Non sarà facile trovare una mediazione su questo punto.

In proposito val la pena segnalare le parole di Giancarlo Blangiardo. Intervistato dalla Stampa, il Presidente dell’Istat ha infatti detto che “una popolazione sempre più vecchia e longeva come quella italiana non può più permettersi forme anticipate di pensionamento. Ritengo che la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro debba essere sostenibile finanziariamente. Inoltre sono convinto che i lavoratori più ‘maturi’ debbano essere messi in condizione di continuare a offrire il proprio contributo, naturalmente per scelta libera, in modo flessibile e con adeguate forme di incentivazione. La loro presenza nel mercato del lavoro non va messa in contrapposizione con l’occupazione per i giovani, semmai quest’ultima andrebbe aiutata valorizzando forme di accompagnamento e di collaborazione intergenerazionale”.

