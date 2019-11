RIFORMA PENSIONI/ Boeri contro Quota 100: distrugge posti di lavoro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOERI

In un articolo su Repubblica, Tito Boeri critica la riforma pensioni con Quota 100, in particolare sul mancato turnover nel mercato del lavoro che avrebbe dovuto promuovere stando a quanto dichiarato sia da Matteo Salvini che da Luigi Di Maio. L’ex Presidente dell’Inps ricorda che “nei primi 10 mesi del 2019 sono andate in pensione anticipata, grazie a Quota 100, 132.000 persone”, e “nei primi nove mesi del 2019 ci sono state oltre 250.000 assunzioni in meno rispetto al periodo che va da gennaio a settembre 2018. Questo nonostante la congiuntura sia stata leggermente più favorevole nella prima metà del 2019 che un anno fa. Inoltre il calo delle assunzioni è stato particolarmente vistoso (-10%) tra le persone con meno di 30 anni di età”. Nel settore pubblico, i pensionati con Quota 100 sono stati 36.000 “nei primi nove mesi del 2019 le assunzioni nel pubblico impiego sono rimaste al palo. Anziché creare nuovi lavori, Quota 100 ha, in effetti, accentuato le carenze di personale in molte amministrazioni pubbliche, soprattutto nel Nord del paese”.

L’ACCUSA A QUOTA 100

Per Boeri, quindi, “Quota 100 ha sin qui contribuito alla distruzione di posti di lavoro, non certo alla loro creazione. Se si riuscirà a sostituire rapidamente almeno una parte di coloro che hanno lasciato in anticipo l’impiego pubblico per evitare altre disfunzioni nei servizi pubblici, si rischia di assumere non già giovani, ma persone di mezza età, non necessariamente con quelle competenze ed energie fresche di cui le amministrazioni avrebbero bisogno. E soprattutto si lascerà una volta di più a bocca asciutta i neolaureati che oggi in massa fuggono dal nostro Paese”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA