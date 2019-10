RIFORMA PENSIONI/ Boeri e la polpetta avvelenata di Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOERI

In un articolo pubblicato su Repubblica, Tito Boeri definisce la riforma pensioni con Quota 100 “la classica polpetta avvelenata cortesemente servita da Salvini ai suoi vecchi commensali di Palazzo Chigi”. Infatti, spiega l’ex Presidente dell’Inps, non la si può cancellare senza creare degli esodati, né lasciare scadere senza prevedere delle nuove misure per evitare lo “scalone” che ci sarà dopo il 2021. Secondo Boeri c’è comunque un modo “per evitare di mangiare la polpetta all’arsenico. Consiste nel fare una riforma che estenda la libertà di scelta su quando andare in pensione, a partire da 63 anni, a tutte le generazioni che verranno, non solo a quelle oggi coinvolte da quota 100, imponendo le riduzioni attuariali, che oggi si applicano alla sola quota contributiva delle pensioni, sull’intero importo della pensione”.

COME CAMBIARE QUOTA 100

Per l’economista “una riforma di questo tipo darebbe risparmi immediati, dato che potrebbe dissuadere alcuni di coloro che pensavano di andare in pensione con Quota 100 dal farlo nei prossimi due anni e, in ogni caso, gli importi di chi volesse comunque uscire prima sarebbero più bassi”. Certo ci sarebbero “costi aggiuntivi dal 2022 in poi rispetto a uno scenario in cui Quota 100 venisse davvero interrotta nel 2021. Sarebbero, comunque, costi che non aumentano il debito pubblico, dato che sono pienamente compensati da importi pensionistici più bassi”. Non va poi dimenticato che “non ci sarebbero esodati dato che la possibilità di uscire rimane” e le imprese “potrebbero compensare i lavoratori coinvolti in piani di esuberi versando ai lavoratori coinvolti la differenza fra la pensione Quota 100 e la pensione anticipata con l’intera riduzione attuariale”.

