RIFORMA PENSIONI/ Boeri spiega l’ammanco che avrà l’Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOERI

Con un intervento su lavoce.info, Tito Boeri concentra la sua attenzione su una norma del Decreto crescita che ritiene degna di nota: quella “che prevede che nel giro di 18 mesi si allarghi la platea dei contribuenti Inpgi”. Di fatto, spiega l’ex Presidente dell’Inps, i comunicatori professionali dovrebbero passare dall’Inps all’Inpgi. In questo modo il primo “perderà almeno 17 mila contribuenti, creando un pericoloso precedente e allontanando il risanamento di una cassa che rischia di venire trasferita all’ente previdenziale pubblico solo dopo che avrà accumulato ingenti debiti”. “Al di là dell’entità dell’ammanco per le casse dell’Inps, comunque non irrisorio, è grave il principio secondo cui, quando una cassa privata è in difficoltà, la si aiuta sottraendo forzatamente contribuenti alle pensioni pubbliche per trasferirli alle casse private. È un precedente molto pericoloso”, sottolinea Boeri.

IL PASSAGGIO INPS-INPGI

Il quale poi aggiunge che “chi ha a cuore la sostenibilità del nostro sistema pensionistico, dovrebbe in primo luogo chiedere – e ottenere – l’impegno delle casse in difficoltà a tagliare i trattamenti in pagamento che non riflettono i contributi versati. Solo dopo, si dovrebbe discutere un possibile percorso di ingresso nell’Inps, comunque prima che queste casse brucino interamente il loro patrimonio”. Dal suo punto di vista, poi, “l’Inps e, più in generale, lo Stato italiano sono gli ultimi garanti delle promesse fatte dalle casse. Per queste ragioni non possono disinteressarsi di come sono gestite e di quale strada stanno percorrendo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA