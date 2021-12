RIFORMA PENSIONI/ Bombardieri e Landini ricordano le ragioni dello sciopero generale

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOMBARDIERI

Questa settimana si terrà lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil. Pierpaolo Bombardieri, intervistato da La notizia, spiega che tra le ragioni della mobilitazione ci sono anche le scelte del Governo in tema di riforma delle pensioni. “Avevamo fatto un incontro con Draghi che si era preso un impegno per capire se dentro la Manovra ci fossero spazi aggiuntivi rispetto ai 600 milioni previsti per le pensioni. E poi c’era la parola per far partire un altro tavolo che avrebbe affrontato la riforma strutturale della Fornero. Il primo non si è mai riunito. Laddove avremmo voluto parlare di Ape social, di lavori usuranti concedendo a chi li svolge di andare prima in pensione, delle donne e del loro diritto a vedersi riconoscere il lavoro di cura che spesso fanno”.

LE PAROLE DI LANDINI

“E poi le pensioni dei giovani: come creare una pensione di garanzia. E ancora: lavoratori precoci, dando la possibilità a chi ha 41 anni di contributi di andare in pensione a prescindere dall’età anagrafica, e previdenza integrativa. Anche l’altro tavolo non è mai partito”, aggiunge il Segretario generale della Uil. Il Fatto Quotidiano riporta invece le parole di Maurizio Landini, Segretario generale della Cgil, che evidenzia con con lo sciopero “stiamo chiedendo che ci sia una vera riforma delle pensioni e stiamo chiedendo di rilanciare gli investimenti a partire dal Mezzogiorno, per creare lavoro e per essere in grado di avere un’idea di gestione dei processi di riorganizzazione che stanno invece determinando chiusure e licenziamenti”.

