RIFORMA PENSIONI/ Bombardieri (Uil): garantire Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOMBARDIERI

Pierpaolo Bombardieri ha espresso apprezzamento per la riapertura del confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni, “ma vorremmo fare bene e presto, e perciò chiediamo al Ministero del lavoro di adoperarsi per superare i vincoli della burocrazia”. Il Segretario Generale della Uil si è detto in tal senso stupito della “persistenza delle difficoltà nell’avvio delle Commissioni sulle pensioni. La separazione della previdenza dall’assistenza e l’individuazione dei lavori gravosi e usuranti sono questioni fondamentali, peraltro connesse anche alla nostra rivendicazione di una flessibilità diffusa. Ecco perché bisogna sbloccare subito questa situazione, per evitare ripercussioni sul prosieguo del confronto”.

LE RICHIESTA DELLA UIL

Bombardieri ha anche ribadito che per la Uil Quota 100 “va confermata, ma va garantito anche il pensionamento a chi ha raggiunto i 41 anni di contributi”. Dal suo punto di vista “occorre, poi, assumere alcune misure urgenti in materia previdenziale, con riferimento alla maternità, al lavoro di cura e ai giovani. Chiediamo, inoltre, di superare l’automatismo dell’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita, di rilanciare le adesioni alla previdenza complementare, di restituire potere d’acquisto ai pensionati, recuperando la piena indicizzazione, anche attraverso la leva fiscale e l’estensione della quattordicesima. Infine bisogna chiudere definitivamente la vicenda esodati e affrontare concretamente il tema della non autosufficienza”. Vedremo se tutte queste richieste troveranno riscontro nei prossimi incontri di settembre.



