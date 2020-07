RIFORMA PENSIONI/ Brambilla contro Catalfo e il Pd (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In tema di riforma pensioni, stanno facendo ancora discutere i dati della Cgia di Mestre riguardanti il numero di assegni erogati che ha superato quello degli occupati. Alberto Brambilla, intervistato da La Verità, spiega però che “affermare che i pensionati hanno superato i lavoratori attivi è una fake news. I lavoratori dipendenti erano nel 2019 23 milioni e mezzo contro 16 milioni e 200.000 pensionati. È vero che per effetto del Covid i dipendenti sono un po’ scesi e per effetto di Quota 100 i pensionati sono un po’ aumentati, ma siamo a 22 milioni e 400.000 lavoratori contro 16 milioni e 400.000 pensionati. E comunque chi è uscito dal lavoro con Quota 100 con un anticipo di due anni poi non peserà sulle prossime statistiche”.

LE ACCUSE A CATALFO E PD

Secondo il Presidente di Itinerari previdenziali, “il rapporto tra attivi e pensionati si è un po’ deteriorato passando da 1,44 a 1,36, ma da qui a dire che c’è stato il sorpasso ce ne corre”. Per Brambilla la vera spesa per le pensioni è pari a 207 miliardi e, considerando anche le tasse versate dai pensionati, si arriva a un dato di 155 miliardi. Dal suo punto di vista dal Governo non sono arrivate dichiarazioni sui dati della Cgia di Mestre perché si preferisce non fare chiarezza e continuare a buttare “miliardi e miliardi nel più improduttivo assistenzialismo. La spesa per le pensioni non c’entra quasi nulla, ma la ministra Nunzia Catalfo tace e non rassicura l’Europa, mentre il Pd spinge per cancellare ogni traccia dei provvedimenti del governo gialloverde, anche se a dire il vero Quota 100 non è tecnicamente impeccabile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA