RIFORMA PENSIONI/ Brambilla contro gli anticipi a edili e ceramisti (ultime notizie)

Alberto Brambilla, in un articolo pubblicato su L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, anticipa alcuni dati contenuti nel Rapporto sul bilancio previdenziale italiano elaborato dal Centro studi di Itinerari Previdenziali, da lui presieduto, che verrà presentato tra due settimane. Dati che ricordano gli effetti di baby pensioni e pensioni di invalidità distribuite soprattutto negli anni ’80 sulla spesa pensionistica e che devono far riflettere “i decisori politici e i rappresentanti dei lavoratori che chiedono, come la Commissione guidata da Cesare Damiano, continue riduzioni delle età di pensionamento”. Dal suo punto di vista, “se non si aggancia l’età di pensione alla speranza di vita i rischi sono quelli che emergono da durate quarantennali di pensioni sorte molti anni fa per esigenze spesso elettorali e ancor oggi in pagamento”.

“Eppure, ancor oggi assistiamo a proposte di pensionamento con 63 anni di età e 32 di contributi, regole applicata a edili e ceramisti con la Legge di bilancio 2022”, evidenzia Brambilla che aggiunge: “Cosa faranno questi pensionati? Se va bene si riposeranno, ma la maggior parte di loro a 62 anni farà lavori in nero, con tanti saluti alla lotta all’evasione fiscale. Ci vorranno ancora molti anni per ridurre le anomalie del passato che ancor oggi appesantiscono il bilancio del sistema pensionistico. Ma questo è un monito per i fautori delle troppe anticipazioni”, perché la tenuta del sistema previdenziale può essere messa davvero a rischio considerando che “il periodo effettivo lavorativo (al netto della contribuzione figurativa)” corrisponde a “circa 30 anni in media”.

