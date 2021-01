RIFORMA PENSIONI/ Brambilla contro la “montagna di prepensionamenti” (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato sul Messaggero, Alberto Brambilla ricorda che con la Legge di bilancio c’è una logica di due pesi e due misure in tema di pensioni. Infatti, da un lato, c’è “un lungo elenco di possibilità di pensionamento anticipato rispetto alla tanto difesa (a parole) Legge Fornero”, compreso il fatto che non è stata cancellata Quota 100, mentre dall’altro per chi è in pensione è rimasto in vigore il blocco parziale delle indicizzazione degli assegni. Considerando anche gli interventi assistenziali in questa crisi dovuta al Covid, per il Presidente di Itinerari Previdenziali “abbiamo a che fare con 40 più 20 miliardi di ulteriore nuovo debito, che sommato ai precedenti supererà probabilmente i 160 miliardi, caricandolo sulle spalle delle future generazioni e su quelle di una parte dei pensionati”.

IL PARADOSSO DEL GOVERNO

Brambilla scrive anche che “è pur vero che siamo in presenza di una grave crisi occupazionale, ma scaricare tutto sulle pensioni come negli anni peggiori della Repubblica (fino al 1991 ci furono oltre 600 mila prepensionamenti e altrettante baby pensioni in età inferiori a 55 anni: un macigno che grava ancora oggi sul sistema) è sbagliato: errare è umano, mettere sul groppone delle future generazioni un altro peso altrettanto gravoso è diabolico”. Dal suo punto di vista, infine, “è paradossale dover assistere a un Governo che, a fronte dell’invecchiamento della popolazione che indurrebbe saggiamente a un incremento dell’età pensionabile, prevede una montagna di prepensionamenti e poi, appena uno va in pensione, si trova a dover fare i conti con tagli non preventivati”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA