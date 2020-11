RIFORMA PENSIONI/ Brambilla contro la sentenza della Consulta (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato su L’Economia, inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla commenta la recente sentenza con cui la Corte Costituzionale ha di fatto “promosso”, seppur accorciandone la durata, il contributo di solidarietà sugli assegni superiori ai 100.000 euro l’anno varato insieme alla riforma pensioni del Governo Conte-1 a fine 2018. Per l’ex sottosegretario al Welfare, la pronuncia della Consulta “ha prodotto un grave vulnus sia alla certezza del diritto sia all’uguaglianza tra i vari soggetti nei confronti della legge, accreditando per giunta una falsa comunicazione sociale del precedente governo gialloverde”. Brambilla aggiunge: “Ci si potrebbe chiedere cosa c’è di ragionevole nel decurtare le pensioni a pochissimi soggetti e per così tanto tempo”.

IL RISCHIO DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA

Infatti, dal suo punto di vista “non si tratta certamente né di super ricchi ma di persone che hanno lavorato 40 anni e più e oggi sono per lo più ultra 70enni. Possibile che l’unica censura non riguardi la sostanza del provvedimento ma solo la sua durata?”. Per il Presidente del centro studi Itinerari previdenziali, “lo stupore aumenta soprattutto leggendo le precedenti sentenze della Corte che aveva sì avvallato misure simili, ma affermando categoricamente che dovevano essere di durata limitata nel tempo e non ripetitive”. La conclusione di Brambilla è che esiste il rischio che “in futuro si potrebbero tagliare anche le pensioni da 35/50 mila euro che già oggi non beneficiano di deduzioni e detrazioni aumentando a dismisura la progressività e cosa potrebbe dire la Consulta dopo questa pronuncia?”.



