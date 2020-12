RIFORMA PENSIONI/ Brambilla e gli interventi per la previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato su L’Economia, inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla ricorda quanto la previdenza complementare sia “importante per il futuro pensionistico soprattutto delle generazioni più giovani che non beneficiano di situazioni di lavoro certe e continuative e di trattamenti pensionistici ‘retributivi’ che hanno consentito a una enorme platea di attuali pensionati, in primis i dipendenti pubblici, seguiti dai lavoratori autonomi e da molti dipendenti privati, di avere prestazioni più elevate rispetto ai contributi versati”. Dal suo punto di vista occorrerebbero quindi degli specifici interventi di riforma pensioni per aiutare il cosiddetto secondo pilastro della previdenza. Anzitutto ripristinando il fondo di garanzia che serviva ad aiutare le imprese a finanziarsi così da causare loro problemi in caso di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori a un fondo.

GLI INTERVENTI PER INCENTIVARE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Secondo il Presidente di Itinerari previdenziali bisognerebbe poi varare una riforma fiscale che elimini la tassazione annuale sui rendimenti dei fondi pensione, che è salita al 20%. Dal suo punto di vista sarebbe anche utile un nuovo semestre di silenzio-assenso sulla destinazione del Tfr, cosa peraltro richiesta anche dai sindacati al tavolo di confronto con il Governo sulla previdenza. Importante sarebbe poi riuscire a facilitare il finanziamento delle posizioni nei fondi pensione dei più giovani da parte di genitori o nonni. Infine, secondo Brambilla, “il tema delle pensioni è complesso quindi meglio evitare proposte tipo Quota 100 e dintorni che mettono a rischio il sistema”.



