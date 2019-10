RIFORMA PENSIONI/ Brambilla: Quota 103 per il dopo Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

Per Alberto Brambilla sarebbe stato sbagliato cancellare la riforma pensioni con Quota 100, “perché numerose aziende hanno già fatto gli accordi per mandare in pensione i lavoratori e si creerebbe quindi una nuova ondata di esodati”. E anche allungare le finestre per il pensionamento di tre mesi non “risolve il problema aperto da questa misura temporanea”. Il Presidente del Centro studi Itinerari previdenziali, in un’intervista al Corriere della Sera, propone quindi, per il dopo Quota 100, “di predisporre un canale anticipato di uscita dal lavoro strutturale, che sia accessibile in particolare ai giovani per i quali la riforma Fornero è troppo rigida, perché consente l’accesso alla pensione a 64 anni solo a patto di aver maturato un assegno pari a 2,8 il minimo, oggi circa 1.300 euro, una soglia che taglia fuori il 65-70% dei giovani, viste le basse retribuzioni”.

LA PROPOSTA DI QUOTA 103

In questo modo “si potrebbe lasciare il lavoro a 64 anni avendo almeno 39 anni di contributi. Oppure se si sono raggiunti 42 anni e mezzo di contributi (un anno in meno per le donne) indipendentemente dall’età”. Questa Quota 103 potrebbe secondo Brambilla partire anche nel 2021 e “a regime il costo sarebbe inferiore a quello di quota 100. Infatti, se nei primi anni si spende un po’ di più, alla fine, trattandosi di pensioni prevalentemente contributive, si restituirà quanto versato”. Dal suo punto di vista è invece più utile un’educazione finanziaria mirata ai giovani di un fondo di previdenza complementare gestito dall’Inps. Oltre a taglio delle imposte che gravano sui fondi pensione.

