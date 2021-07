RIFORMA PENSIONI/ Capone (Ugl): Quota 41 scelta più adatta (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAPONE SU QUOTA 41

Paolo Capone ricorda che “Quota 100 ha esaurito la sua spinta propulsiva. I lavoratori che ne hanno avuto bisogno, per ragioni familiari o perché impiegate in attività gravose, he hanno usufruito”. Il Segretario generale dell’Ugl, intervistato da MF spiega che “Quota 41 sarebbe di certo la scelta più adatta per superare la penalizzazione della Legge Fornero, che ha fissato l’età pensionabile a 67 anni per tutti. Con Quota 41, ovvero la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi, si restituirà al lavoratore la possibilità di scegliere se andare in pensione e favorire anche il ricambio generazionale”. Capone, in una nota, ha commentato anche la nomina di Elsa Fornero tra i consulenti di palazzo Chigi.

RIFORMA PENSIONI/ Cavallaro (Cisal): rimuovere calcolo contributivo

IL COMMENTO ALLA NOMINA DI ELSA FORNERO

“Ritengo che questo Governo debba puntare sul futuro degli italiani e non guardare indietro ripercorrendo strade che si sono rivelate dannose per i lavoratori. In tal senso, la scelta del Pd di nominare la Fornero tra i consulenti economici del Governo potrebbe risultare un pericoloso passo indietro. Le pensioni sono una materia serissima, per cui l’obiettivo è quello di aiutare i lavoratori ad andare dignitosamente in pensione e nei tempi giusti. Basta riforme ‘lacrime e sangue’, dobbiamo guardare avanti. Ricordiamo che attraverso ‘Quota 100’ hanno ottenuto il pensionamento anticipato 180mila uomini e 73mila donne nel biennio 2019-2020. Occorrono strumenti di flessibilità in uscita che incoraggino il turnover e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, soprattutto per superare un periodo così difficile per l’economia italiana”, sono le parole del sindacalista.

RIFORMA PENSIONI/ Sbarra (Cisl): accesso flessibile alla pensione a partire da 62anni

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Tridico e la Quota 100 targata Draghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA