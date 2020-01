RIFORMA PENSIONI/ Catalfo: priorità è superare la Legge Fornero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CATALFO

Per Nunzia Catalfo, in tema di riforma pensioni “la priorità è superare la legge Fornero rendendo il sistema pensionistico italiano più equo e flessibile. Ieri abbiamo aperto il cantiere e fissato un cronoprogramma: cinque tavoli tecnici a febbraio, una prima verifica politica a marzo e in parallelo tre commissioni di esperti sui lavori gravosi, la separazione tra spesa per assistenza e previdenza e la terza per valutare l’impatto economico della riforma. Da parte mia non c’è alcun preconcetto sulle varie proposte. Al termine del percorso, il governo sceglierà. L’obiettivo è inserire la riforma nella Nadef di settembre, la nota di aggiornamento del Def e poi in manovra”. Intervistata da Repubblica, la ministra del Lavoro evidenzia anche l’importanza di varare un provvedimento sul salario minimo, senza il quale “5,7 milioni di giovani rischiano di avere nel 2050 pensioni sotto la soglia di povertà”. Sono note però le riserve dei sindacati su questo argomento. La ministra dovrà quindi confrontarsi con le parti sociali anche su questo.

