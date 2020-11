RIFORMA PENSIONI/ Catalfo risponde ai sindacati sulla manovra (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CATALFO

Nunzia Catalfo ha presenti le proteste sindacali relative alla misura contenuta nella Legge di bilancio con cui si rinvia di un anno il ritorno alla rivalutazione piena delle pensioni. E, intervistata dalla Stampa, evidenzia che questo sarà certamente uno dei temi sul tavolo tra Governo e sindacati in programma oggi proprio sulla manovra. “Sicuramente ne parleremo, ma l’effetto più rilevante che ci potrebbe essere nei prossimi anni è legato all’impatto del Pil negativo che rischia di penalizzare il calcolo degli assegni, è questo che ora mi preoccupa più di tutto tant’è che ne avevo proposto la sterilizzazione. Detto questo vedremo se in fase di conversione della legge ci saranno ulteriori norme che possono essere inserite”.

LA NOTA INPS

La ministra del Lavoro ricorda anche che in tema di riforma pensioni “abbiamo inserito alcune misure necessarie in questa fase, come la proroga di Opzione donna o l’Ape sociale che abbiamo allargato ai disoccupati. In più abbiamo rifinanziato il contratto di espansione che agevola le uscite e l’assunzione di nuovi lavoratori, allargandolo alle imprese con più di 500 dipendenti. Certamente ci sono altre questioni che vanno inserite e, per questo, stiamo portando avanti un tavolo con le parti sociali”. Intanto con una nota l’Inps ha voluto dare rassicurazioni su quanto scritto proprio dal quotidiano torinese a proposito dei suoi conti. “L’equilibrio dei conti dell’Istituto non è in discussione ed ogni aggravio generato dall’eccezionalità del periodo viene costantemente monitorato e ha garanzia di copertura nel complessivo controllo dei conti pubblici e nelle manovre di Governo e Parlamento”, specifica la nota.



