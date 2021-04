RIFORMA PENSIONI/ Cazzola contro l’ipotesi di Quota 102 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAZZOLA

Per quanto il tema non sia all’ordine del giorno, entro la fine dell’anno il Governo dovrà affrontare il nodo della riforma pensioni post-Quota 100. Giuliano Cazzola si dice convinto “che neppure i dirigenti sindacali” credano di poter vedere accolte le loro richieste in materia, consistenti principalmente in una flessibilità pensionistica a partire dai 62 anni e in una Quota 41, entrambe senza penalizzazioni. L’ex deputato, in un intervento su interris.it, spiega che sarebbe anche da respingere l’ipotesi di una Quota 102, con di fatto un innalzamento di due anni, da 62 a 64, del requisito anagrafico di Quota 100. “Chi fa questa proposta non riflette a sufficienza sulla esperienza di quota 100, così non si rende conto della inutilità di questa correzione”, scrive Cazzola.

L’ex vicepresidente della commissione Lavoro della Camera evidenzia come “il vincolo congiunto dei 62 e dei 38 anni è stato ben più severo nei suoi effetti di quanto non immaginassero i suoi promotori”, anche perché, come dimostra un’analisi della Corte dei Conti, la discriminante più importante, nell’adesione a quota 100, è “stata l’anzianità contributiva piuttosto che l’età”. Dunque, “gli effetti di quota 100 saranno destinati – alla scadenza della deroga alla fine del 2021 – a confluire verso l’utilizzo del pensionamento anticipato ordinario, bloccato fino a tutto il 2026, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e un anno in meno per le donne. Se questa è la tendenza, che verrebbe ampliata notevolmente a fronte di un requisito anagrafico di 64 anni, tanto vale lasciare che il sistema si assesti da sé rientrando nelle regole da cui è stato deviato nel 2019 dal Governo giallo-verde”.

