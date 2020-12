RIFORMA PENSIONI/ Cazzola: questione esodati è grande montatura (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAZZOLA

Si sta discutendo non poco in queste ore della nona salvaguardia degli esodati, prevista tra le misure di riforma pensioni della Legge di bilancio grazie a un emendamento della commissione Bilancio della Camera, che è stato però bocciato dalla Ragioneria generale dello Stato. Giuliano Cazzola, sulle pagine del Foglio, scrive che “la questione degli ‘esodati’, se e quando in Italia si potrà ricostruire un percorso di verità, verrà ricordata come una delle più grandi montature del XXI secolo, in cui i mezzi di comunicazione sono stati in grado, per molti mesi, di emulare la beffa radiofonica notturna di Orson Welles sull’atterraggio dei marziani”. Secondo l’ex deputato, dopo la prima salvaguardia “le successive estesero via via la platea dei beneficiari ampliando i requisiti di eligibilità e/o introducendo nuove categorie di destinatari”. E si è arrivati a erodere, secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, il 13% dei quasi 88 miliardi di risparmi di spesa ottenuti con la Legge Fornero.

SERVIRÀ UNA DECIMA SALVAGUARDIA PER GLI ESODATI?

Per Cazzola, “tanti ‘esodati’ che non erano riusciti a entrare nelle salvaguardie avrebbero potuto avvalersi prima dell’Ape sociale, poi anche di Quota 100. Ma sono rimasti appesi al ramo dell’esodo perché le regole pre-riforma erano certamente più vantaggiose, sia per quanto riguarda l’età pensionabile di vecchiaia, sia per i requisiti per il trattamento di anzianità, nei cui flussi annui sono confluiti, a ranghi compatti, i soggetti salvaguardati”. Se ci sarà la nona salvaguardia per 2.400 esodati, secondo Cazzola bisognerà prepararsi a vederne in futuro una decima.



