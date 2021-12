RIFORMA PENSIONI/ Cgil contro ricalcoli e penalizzazioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELLA CGIL SULLA SOSTENIBILITÀ

Mario Draghi ha chiarito ancora una volta che in tema di riforma pensioni vuole che venga salvaguardata la sostenibilità del sistema previdenziale. Ed è per questo che si parla della possibilità che gli anticipi pensionistici vengano consentiti solo con il ricalcolo contributivo dell’assegno. La Cgil, come spiega Roberto Ghiselli, non crede “vi sia bisogno di ricalcoli o penalizzazioni e poi aspettiamo le risposte del Governo. Poi siamo anche noi convinti che il sistema debba essere sostenibile nel medio lungo periodo dal punto di vista economico però lo siamo ancor più convinti che un sistema pensionistico lo debba essere anche da un punto di vista sociale, quindi attenzione alle persone, alla possibilità che devono avere per andare in pensione e il tipo di trattamento economico che dovranno maturare”.

LE PAROLE DI GHISELLI

Il Segretario confederale della Cgil, come riporta pensionipertutti.it, prima dell’incontro di lunedì scorso tra Governo e sindacati ha spiegato a TgCom24 che serve quindi “un intervento nella cornice del sistema contributivo che punti sulla flessibilità ma che introduca anche elementi di solidarietà”, anche “perché andare in pensione con delle pensioni povere non sarebbe un gran lavoro per nessuno”. “Ci auguriamo che vi siano le condizioni di un punto di sintesi che non si allontani più di tanto dalle piattaforma sindacale, siamo anche disposti a fare accordi con questo Governo se emergono risposte positive, ed in parallelo se le risposte non arriveranno siamo pronti alla mobilitazione”, ha aggiunto Ghiselli.

