RIFORMA PENSIONI/ Cgil: risparmi Quota 100 per nuove misure (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE STIME DELLA CGIL

Negli ultimi giorni si sta discutendo molto delle risorse che potrebbero avanzare dalla riforma pensioni con Quota 100 e che potrebbero essere destinate ad abbassare il deficit pubblico. La Cgil fa presente che Quota 100 “coinvolgerà una platea molto più ristretta rispetto a quella prevista, con un ingente risparmio di risorse per il prossimo triennio, così come noi avevamo già stimato ad aprile. Le nostre previsioni, considerate da Governo e Inps infondate, sono quindi corrette”. Ezio Cigna, Responsabile previdenza pubblica della Cgil nazionale, sottolinea che “Quota 100 è una misura che coinvolgerà un terzo della platea prevista nel triennio, ossia 325mila persone anziché 970mila, determinando un avanzo importante di risorse”. Nel dettaglio, nei prossimi tre anni rispetto ai 21 miliardi stanziati ne verranno risparmiati, secondo la Cgil, 7,2. Nello specifico, 1,6 miliardi quest’anno, 2,9 l’anno prossimo e 2,6 nel 2021.

LE PAROLE DI GHISELLI

Il sito di Rassegna sindacale riporta anche le parole di Roberto Ghiselli, secondo cui “le nostre previsioni erano state considerate da Governo e Inps inattendibili e ora, forse perché incalzati dall’Unione europea, sembra che tutti ci diano ragione”. Per il Segretario confederale della Cgil ci sono a questo punto “le condizioni per intervenire con altre misure che permettano di superare la legge Fornero, garantendo una flessibilità in uscita per tutti dopo i 62 anni e prevedendo interventi a favore delle donne, dei lavoratori discontinui e precoci, dei lavoratori gravosi o usuranti e l’introduzione di una pensione contributiva di garanzia per i giovani”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA