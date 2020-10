RIFORMA PENSIONI/ Cida chiede intervento su aliquote contributive (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MANTOVANI

La Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità ritiene che le misure di riforma pensioni da inserire nella Legge di bilancio debbano “ispirarsi al generale principio dell’equità, e conformarsi all’obiettivo di ridurre la rigidità delle regole per accedere al pensionamento; regole che vengono ad essere confliggenti con un mercato del lavoro che invece chiede maggiore flessibilità”. Dunque per il Presidente della Cida, Mario Mantovani, vanno valutate positivamente la proroga dell’Ape social, di Opzione donna e il recupero dell’Ape aziendale, come pure altre misure di cui si è discusso al tavolo di confronto tra Governo e sindacati mercoledì, in particolare quella relativa alla sterilizzazione degli effetti negativi del calo del Pil sui montanti contributivi.

LA RICHIESTA PER I GIOVANI

Per Mantovani, dato che “i giovani non hanno la certezza di retribuzioni continuative e dinamiche come le generazioni precedenti”, “per rendere il sistema pensionistico pubblico sostenibile nel tempo occorre in prospettiva renderlo più leggero rivedendo in riduzione progressiva anche le aliquote contributive, lasciando maggiore spazio alla previdenza complementare basata sul sistema a capitalizzazione”. Secondo il Presidente della Cida, quindi, “sarebbe utile alzare il limite della deducibilità fiscale degli investimenti in previdenza complementare, da anni fermo ad un ‘tetto’ di poco superiore ai 5mila euro”. Inoltre, bisognerebbe affrontare “l’annosa questione della separazione fra assistenza e previdenza”.



