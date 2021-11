RIFORMA PENSIONI/ Cisal contro il ritorno alla Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELLA CISAL

Come riporta Askanews, nel corso del Consiglio nazionale della Cisal che si è tenuto a Pomezia si è parlato principalmente di riforma delle pensioni. Secondo il sindacato autonomo, “per riformare il sistema previdenziale servono più risorse e soprattutto serve una vera riforma delle pensioni perché un ritorno alla legge Fornero non tutelerebbe i giovani, ancora in troppi esclusi dal mondo del lavoro. Basti pensare che dai livelli pre-pandemia mancano all’appello 700mila posti e quelli creati sono per lo più precari. Del resto anche il 60% di chi è entrato nel mondo del lavoro negli anni ’90, avrà una pensione inferiore alla soglia di povertà se non si rimette in discussione in maniera strutturale l’attuale sistema di calcolo previdenziale”.

LE PAROLE DI CAVALLARO

La Cisal, attraverso il suo Segretario generale Francesco Cavallaro, ha espresso anche un giudizio negativo sulla Legge di bilancio: “È una manovra che non ci soddisfa per una serie di motivazioni. Per noi non c’è una vera riforma pensionistica e tra non molto i pensionati saranno sempre più poveri. Non ci soddisfa perché si parla poco di lavoro e oggi in una nazione di lavoro in cui si ha fame di lavoro dopo tutto quello che è successo è assurdo non parlarne e non ci soddisfa perché non c’è una vera riforma del fisco perché senza una vera riforma del fisco sappiamo benissimo che i lavoratori saranno sempre penalizzati e per questo abbiamo espresso tutte le nostre perplessità”. Per la Cisal è importante procedere a “una modifica della riforma Dini, perché è da lì che sono iniziati i guai per i lavoratori”.

