RIFORMA PENSIONI/ Cisl contro il ricalcolo contributivo (ultime notizie)

Ignazio Ganga, dopo l’incontro tra Governo e sindacati di martedì, spiega che ancora non si è arrivati a definire come realizzare la flessibilità come pure viene riconosciuta come “un elemento utile al sistema previdenziale”. “Il punto continua ad essere il tema delle eventuali penalizzazioni. È chiaro che per la Cisl non può essere accettato il ricalcolo interamente contributivo, come debbono essere quantificate le platee dei lavoratori che potrebbero essere coinvolte nei meccanismi di uscita”, aggiunge il Segretario confederale della Cisl, evidenziando che il suo sindacato, sempre durante l’incontro con l’esecutivo, non ha condiviso “la chiusura espressa dai tecnici ministeriali sull’ipotesi di pensionamento con 41 anni di contributi”.

LE ISTANZE SINDACALI

Per Ganga “è ora di iniziare a restituire ai pensionati e ai lavoratori maggiori diritti in tema di previdenza. Per questo la Cisl chiede al Governo risposte alle istanze presentate nella piattaforma sulla previdenza: accesso alla pensione dai 62 anni, la possibilità in ogni caso di ottenere la pensione con 41 anni di contributi senza vincoli sull’età. L’eliminazione degli importi soglia che limitano fortemente il diritto alla pensione nel sistema contributivo. Maggiore tutela per le donne con il riconoscimento dell’anticipo di 12 mesi per figlio e la conferma di opzione donna. La pensione contributiva di garanzia per chi va in pensione con un importo troppo basso a causa di una carriera frammentata e basse retribuzioni. Il riconoscimento del lavoro di cura a fini pensionistici, una maggiore attenzione a chi svolge lavori gravosi e usuranti. Il sostegno allo sviluppo della previdenza complementare”.

