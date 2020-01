RIFORMA PENSIONI/ Cisl contro il ricalcolo degli assegni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GANGA

Ignazio Ganga chiarisce che “la Cisl è contraria a scambiare la flessibilità nell’accesso alla pensione con il ricalcolo degli assegni in senso peggiorativo”. Dunque, “lo abbiamo detto al ministro del Lavoro lunedì e lo ripetiamo al Fmi: sulla previdenza e sulle pensioni bisogna smettere di fare cassa sulla pelle di pensionate e pensionati e continuare a schiacciare con regole penalizzanti la generazione di chi si trova oggi intorno ai 60 anni. È necessario aprire una nuova stagione di riforma della previdenza che abbia come punti di riferimento l’equità del sistema, anche tra le generazioni e la stabilità delle regole almeno per un decennio, per poter dare certezze ai lavoratori”, sono le parole del Segretario confederale della Cisl riportate da Adnkronos.

LE PAROLE DI DAMIANO

A proposito di Fmi, per Cesare Damiano “utilizza dati palesemente gonfiati per sostenere che la nostra spesa pensionistica non è allineata alla media europea”. Per l’ex ministro del Lavoro, “quando si separerà previdenza da assistenza risulterà chiaro che la nostra spesa per le pensioni è più bassa. Non solo: quando si smetterà di calcolare la spesa al lordo e non al netto, dimenticando che i pensionati italiani restituiscono al fisco quasi 50 miliardi di euro all’anno, cosa che non capita negli altri Paesi europei, capiremo che l’incidenza sul Pil si abbassa dal 16% al 12%”. Per Damiano, anziché mettere sotto accusa i pensionati, occorre pensare “a una seria riforma che introduca un criterio strutturale di flessibilità per l’accesso alla pensione”.

