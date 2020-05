RIFORMA PENSIONI/ Cna Pensionati chiede a Zaia minime a 1.000 euro (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA A ZAIA

La Cna Pensionati di Treviso, attraverso la sua Presidente Mariarosa Battan, ha scritto una lettera al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e ai consiglieri regionali, chiedendo un intervento per aumentare le pensioni minime. “Dando voce a tutti quei pensionati che in questo momento non riescono a mantenere una dignitosa qualità della vita, in quanto percettori di pensioni inferiori ai 1000 euro/mese e privi di altre forme di sussidio pubbliche, chiediamo che la Regione del Veneto possa integrarne il vitalizio per garantire loro un introito mensile complessivo di 1000 euro”, scrive Battan, che è anche vicepresidente nazionale della Cna Pensionati. “Questo intervento, oltre ad essere un grande aiuto materiale, si configurerebbe anche come un doveroso riconoscimento per quanto fanno i celebrati ‘nonni’, veri e propri agenti di welfare famigliare, supporto nei momenti di maggiore bisogno delle famiglie (ora ancora di più!) in termini affettivi e pure economici”, si legge nella missiva.

LE PAROLE DI BATTAN

Battan sottolinea anche che la Cna Pensionati ha ragione di credere che la copertura per tale misura “possa essere garantita inserendola nel piano che la nostra Regione predisporrà/ha predisposto per l’erogazione di contributi finanziari a sostegno di diverse categorie di cittadini, a seguito dell’emergenza Covid-19”. In buona sostanza, quindi, si chiede di replicare quanto fatto dalla Regione Campania, anche se nella lettera di Battan non si legge per quanti mesi questa integrazione sulle pensioni dovrebbe durare (in Campania è prevista per due mesi).



