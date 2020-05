RIFORMA PENSIONI/ Cna Pensionati chiede integrazione a 1.000 euro in FVG

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LA LETTERA DI PIETRO DI LENA

Com’era già successo in Veneto, la Cna Pensionati ha scritto una lettera al Presidente della Regione, questa volta del Friuli-Venezia Giulia, per chiedere un intervento, simile a quello adottato in Campania, per integrare le pensioni più basse. udinetoday.iy riporta il testo della missiva che Pietro Di Lena, Presidente Cna Pensionati Fvg, ha indirizzato a Massimiliano Fedriga e ai consiglieri regionali, nella quale si evidenzia come a subire gli effetti più forte della crisi determinata dal coronavirus sono “ancora una volta, le aree più fragili della nostra società, in particolare i pensionati, ancora più esposti al rischio povertà. Mentre si contano le vittime, preoccupa la crisi socio-economica. Chi già prima della pandemia faticava ad arrivare a fine mese, adesso è costretto ad affrontare una doppia crisi: sanitaria ed economica”.

LA RICHIESTA DELLA CNA PENSIONATI FVG

Per questa ragione, la Cna Pensionati del Friuli-Venezia Giulia, che conta circa 2.600 iscritti, avanza la seguente richiesta: “Dando voce a tutti quei pensionati che in questo momento non riescono a mantenere una dignitosa qualità della vita, in quanto percettori di pensioni inferiori ai 1000 euro/mese e privi di altre forme di sostegno, chiediamo che la Regione del FVG valuti un sostegno straordinario, almeno fino alla fine dell’emergenza, al fine di garantire loro un introito mensile complessivo di 1000 euro”. Vedremo quali saranno le decisioni in merito da parte della Regione. Ricordiamo che il Friuli-Venezia Giulia è una delle Regioni a Statuto speciale e ha quindi più margini di manovra rispetto a quelle a Statuto ordinario.



