RIFORMA PENSIONI/ Col contratto di espansione si può continuare a lavorare

RIFORMA PENSIONI, LE NEWS SUL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, l’appello di Confindustria, tramite il suo vicepresidente Maurizio Stirpe, a estendere il contratto di espansione alle imprese sotto i 250 dipendenti avrebbe trovato terreno fertile nel Governo, “che sta pensando di rifinanziare lo strumento di gestione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale ed estenderlo alle imprese con un numero minore di dipendenti (si ragiona se fino a 100 o 150 addetti), con una dote aggiuntiva tra i 600 e gli 800 milioni. L’intervento è previsto nella prossima Legge di bilancio”. Il quotidiano di Confindustria, in un altro articolo, evidenzia anche un aspetto importante contenuto nella circolare Inps appena pubblicata sul contratto di espansione.

RIFORMA PENSIONI/ Età media di pensionamento cresce a 64,3 anni

LA POSSIBILITÀ DI CONTINUARE A LAVORARE

Viene infatti stabilito che, come avviene per l’isopensione, misura introdotta già dalla riforma pensioni targata Fornero, “non c’è incompatibilità tra le somme che vera l’azienda al lavoratore in uscita ed ‘eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale’”. Insomma, si potrà continuare a lavorare anche percependo l’indennità del contratto di espansione. Da segnalare che k’Inps intanto ha creato un nuovo portale per la presentazione telematica delle domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi contributivi. Nel portale ci sarà anche uno strumento per calcolare l’onere del riscatto della laurea, che, precisa l’Inps, avrà solo funzione orientativa e potrebbe discostarsi dall’onere effettivo, ma potrà essere utile per farsi un’idea del costo che si dovrebbe sostenere per aumentare la propria anzianità contributiva.

