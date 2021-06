RIFORMA PENSIONI/ Come evitare assegni “poveri” con il contributivo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Secondo Domenico Proietti, “per prevenire il rischio di pensioni ‘povere’ molto alto nel sistema contributivo, è necessario sostenere la previdenza complementare. In Italia abbiamo uno dei sistemi migliori a livello europeo eppure le adesioni stentano a decollare proprio tra i giovani e tra le lavoratrici, soprattutto nella piccola e media impresa. Per questo chiediamo un concreto sostegno da parte del Governo con l’avvio di un nuovo semestre di silenzio assenso che sia accompagnato da un’importante campagna istituzionale di informazione”. Il Segretario confederale della Uil, intervistato da pensionipertutti.it, evidenzia, vista la complessità della materia, la necessità di “agire con lungimiranza” varando una riforma delle pensioni che non guardi alla previdenza “come una cassa alla quale attingere per far quadrare i conti del bilancio dello Stato”.

Dal suo punto di vista, è quindi “necessario quanto prima un confronto tra sindacati e Governo che affronti questi temi, che sia utile alla predisposizione di misure che riportino flessibilità, che intervengano per garantire future pensioni adeguate ai giovani, colmando la discontinuità lavorativa, che superino ogni disparità di genere con interventi, ad esempio, che valorizzino la maternità ed il lavoro di cura anche fuori dal rapporto di lavoro”. La flessibilità andrebbe incardinata “con il criterio anagrafico fissando intorno ai 62 anni di età l’età di accesso alla pensione, come mediamente avviene in Europa, o con il solo requisito contributivo, stabilendo che 41 anni di contributi versati sono sufficienti per accedere alla pensione”.

