RIFORMA PENSIONI/ Come sommare i contributi di diverse gestioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, COME SOMMARE I CONTRIBUTI

Nella guida “Pensioni 2021” a cura del Sole 24 Ore vengono ricordate le diverse modalità per poter sommare i contributi versati in diverse gestioni pensionistiche. La prima è quella della ricongiunzione, che consente di “trasferire materialmente i contributi da una gestione all’altra”, così da ottenere “un’unica pensione, calcolata con le regole della gestione ove i contributi vengono trasferiti”. La ricongiunzione dei contributi è però onerosa e dunque c’è quest’aspetto da tener presente. Tra l’altro non c’è un costo standard da sostenere, ma occorre calcolarlo caso per caso. Una seconda strada per sommare i contributi è quella della totalizzazione, con la quale non c’è un trasferimento materiale di contributi da una gestione all’altra, “bensì ogni ‘cassa’ liquida lo spezzone di pensione sulla base delle retribuzioni e delle contribuzioni risultati in ciascuna gestione”.

LA TOTALIZZAZIONE E IL CUMULO CONTRIBUTIVO

C’è da tener presente che “la totalizzazione, di norma, comporta la liquidazione di prestazioni calcolate con le regole del sistema contributivo, salvo che, in una delle gestioni interessate, il lavoratore abbia perfezionato un diritto autonomo a pensione. In tal caso, e limitatamente a tale gestione, sarà applicato il relativo sistema di calcolo”. Il cumulo contributivo, infine, frutto delle misure di riforma pensioni della Legge di bilancio 2013, prevede un sistema d calcolo che varia in funzione dell’anzianità contributiva accreditata al 31 dicembre 1995. Se supera i 18 anni, viene applicato il sistema retributivo fino al 2012, quando invece scatta il contributivo pro quota. Tuttavia in questo computo non rientrano le contribuzioni presso le Casse dei liberi professionisti.



