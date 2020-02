RIFORMA PENSIONI/ Commissione Catalfo, fine lavori entro estate

RIFORMA PENSIONI, I LAVORI DELLA COMMISSIONE CATALFO

“Il lavoro della commissione nominata dal ministro Catalfo sulla riforma previdenziale dovrebbe terminare per la fine dell’estate, in tempo per essere recepito nella legge di Bilancio 2021”, è quanto spiega ad Adnkronos/Labitalia Gianni Geroldi, economista che fa parte della commissione istituita dalla ministra del Lavoro proprio con l’obiettivo di studiare una riforma delle pensioni. Geroldi ha spiegato che la commissione di cui fa parte non ha affrontato “il tema delle risorse finanziarie, su cui ragioneremo dopo”. “Entro la fine dell’estate diciamo entro settembre, le ipotesi che verranno elaborate devono essere verificate su quanto possano essere compatibili e finanziabili”, ha aggiunto. Dal suo punto di vista “due sono i punti sostanziali da garantire: tenere in piedi un margine di flessibilità in uscita e garantire ai giovani di adesso una pensione”. Per Geroldi ci vorrà “una serie di regole certe e durature, perché uno dei fondamenti della protezione sociale è quello di dare sicurezza e sicurezza vuol dire stabilità”.

