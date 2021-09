RIFORMA PENSIONI/ Commissione tecnica individua 207 mansioni gravose (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, 207 MANSIONI CONSIDERATE PIÙ GRAVOSE

La commissione tecnica sui lavori gravosi ha prodotto un documento che, come spiega Roberto Ghiselli, “rispetto alle 65 mansioni attualmente previsti per l’Ape, elencate dalla norma in 15 codici Istat”, contiene un totale di 207 mansioni considerate più gravose. Fra queste vi sono anche mansioni inserite perché simili a quelle già previste come gravosi nell’Ape. Noi crediamo che questo elenco sia una buona base di partenza, da ricomprendere fra i lavori gravosi, a cui garantire migliori condizioni di accesso alla pensione”. Intervistato da pensionipertutti.it, il Segretario confederale della Cgil evidenzia che “l’elenco verrà consegnato al Governo e, ci auguriamo anche al confronto sindacale”, che ancora non si sa quando riprenderà.

RIFORMA PENSIONI/ L'ingiustizia dimenticata sul Tfr degli statali

LE PAROLE DI GHISELLI

Il documento messo a punto dalla commissione, aggiunge il sindacalista, “contiene soprattutto l’analisi delle diverse professioni classificate dall’Istat e ne ha determinato il grado di gravosità sulla base di indicatori che considerano la frequenza degli infortuni e delle malattie professionali. In questo modo sarà possibile, se ci fosse la volontà politica del Governo, di estendere i benefici per i lavori più gravosi che attualmente vengono garantite a pochissimi lavoratori”. Entrando più nello specifico, Ghiselli spiega che “nei primissimi posti vi sono molte categorie operaie, e poi conduttori di mezzi, operatori sanitari e assistenti alle persone. I criteri oggettivi utilizzati stanno facendo emergere un quadro abbastanza obiettivo, anche se poi alcuni approfondimenti andranno comunque fatti”.

RIFORMA PENSIONI/ Orlando: tavolo aperto, presto incontro con Franco (ultime notizie)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ La Cgil pronta a mobilitazioni (ultime notizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA