RIFORMA PENSIONI/ Conciliazione non basta per gap di genere (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL GAP DI GENERE

Si è parlato in diverse occasioni della necessità di una misura di riforma pensioni per colmare il gap di genere presente in Italia. Questo perché, come ricorda Roberto Corona, Segretario della Fnp-Cisl di Bergamo, “per aiutare le famiglie dei propri figli, soprattutto le donne, hanno da sempre pagato con più assenze dal lavoro il prendersi cura dei propri famigliari. Assenze che in molti casi si sono ripercosse alla fine della vita lavorativa sulla loro indennità pensionistica”. bergamonews.it riporta anche le dichiarazioni di Caterina Delasa, Segretaria generale della Fnp-Cisl provinciale, secondo cui “le pensioni fanno emergere le disparità di genere, evidenziando le criticità da risolvere: occupazione femminile limitata, stipendi bassi e carriere spesso discontinue, condizionate dagli impegni dettati da maternità, cura della famiglia e incombenze domestiche”.

LA CONCILIAZIONE NON BASTA

Secondo la sindacalista, “c’è ancora molto da lavorare per ottenere servizi di welfare strutturati, ulteriori interventi a sostegno della famiglia e parità salariale. Solo costruendo questo tipo di soluzioni, mettendole in rete per farle funzionare al meglio, sarà possibile raggiungere una reale uguaglianza di genere”. Per Corona “non basta più pensare a una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro laddove il tempo di vita doveva necessariamente conciliarsi con il tempo di lavoro, ma è necessario rivedere un’organizzazione della società che tenga conto dei mutamenti degli stili di vita e dei diritti di tutti nella loro quotidianità”.

