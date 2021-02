RIFORMA PENSIONI/ Coniare Rivolta contro l’austerità pensionistica (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DI CONIARE RIVOLTA

Il collettivo di economisti Coniare Rivolta interviene sul tema di riforma pensioni, evidenziando che “da diversi anni l’Unione europea è in prima linea nel delineare in modo preciso e martellante le tappe dell’austerità pensionistica”. Dal loro punto di vista, “l’aumento dell’aspettativa di vita media, peraltro tristemente rallentato dalla crisi negli ultimissimi anni, è soltanto una buona notizia per l’umanità. Non deve e non può rappresentare la scusa per allungare indefinitamente l’età da lavoro, ma al contrario, anche grazie al progresso tecnico che accorcia i tempi di lavoro necessario, è l’occasione per allungare i tempi della vita dedicati al riposo e alla realizzazione personale e sociale”.

LA SOSTENIBILITÀ DELLA SPESA PENSIONISTICA

Secondo Coniare Rivolta, “le pensioni non vanno diminuite, ma vanno aumentate”. Più nello specifico, “i meccanismi di uscita dal mercato del lavoro devono garantire una significativa flessibilità di scelta senza che ciò comporti una decurtazione drastica dell’assegno pensionistico”. Il collettivo di economisti sottolinea anche che il finanziamento della spesa pensionistica “è un problema inesistente: lo si garantisce attraverso tre strade non necessariamente alternative ma che si rafforzano a vicenda: tramite il raggiungimento della piena e buona occupazione che garantisce un aumento del montante contributivo; tramite la leva fiscale se necessario, con imposte fatte pagare a chi ha molto; tramite, infine, il ricorso alla spesa in deficit. Proprio quegli strumenti che l’austerità e il liberismo ci hanno sottratto da troppo tempo”.



