RIFORMA PENSIONI/ Consulta conferma tetto assegni d’oro in Sicilia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SENTENZA DELLA CONSULTA

Come si ricorderà, la Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata sul contributo di solidarietà sulle pensioni più alte approvato tra le misure di riforma pensioni del Governo Conte-1, stabilendo soltanto che non potesse durare più di tre anni. La Consulta, come spiega grandangoloagrigento.it, si è anche espresse recentemente sul tetto alle pensioni d’oro degli ex dirigenti della Regione Siciliana posto a 160.000 euro, dopo essere stata chiamata in causa dalla Corte dei conti siciliana su ricorso di un ex dirigente regionale. “Il sacrificio imposto ai pensionati dell’amministrazione regionale, destinatari di un trattamento complessivamente favorevole, risulta sostenibile e rispettoso delle garanzie di proporzionalità e di adeguatezza sancite dagli articoli 36 e 38 Costituzione”, è stato il verdetto della Consulta.

LA VALIDITÀ DEL TETTO ALLE PENSIONI D’ORO

Dunque il tetto è stato ritenuto valido, anche perché “la disciplina siciliana non soltanto è assistita da una congrua giustificazione, legata alla salvaguardia dell’equilibrio del sistema previdenziale regionale e della razionalità e dell’efficienza della gestione demandata al Fondo pensioni Sicilia, ma non implica neppure una riduzione sproporzionata e definitiva del trattamento pensionistico”, come spiegato dai giudici costituzionali. C’è anche da evidenziare che la misura è stata applicata fino alla fine dell’anno scorso. In caso di bocciatura da parte della Consulta era facile immaginare che si sarebbe dovuto provvedere a recuperare tutte le somme che non erano state versate dalla Regione Siciliana, con non poche conseguenze contabili.



© RIPRODUZIONE RISERVATA