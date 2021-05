RIFORMA PENSIONI/ Contratto di espansione, quanto ci perde il lavoratore

RIFORMA PENSIONI, L’ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI ESPANSIONE

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore viene spiegato che il Decreto sostegni bis potrebbe contenere l’abbassamento da 250 a 100 addetti quale requisito delle imprese che possono usufruire del contratto di espansione. Già da diverse settimane si ipotizzava un intervento del genere, sollecitato anche dai sindacati tra le loro richieste in tema di riforma pensioni, ma si guardava all’inserimento nella prossima Legge di bilancio di fine anno anche per i costi che tale estensione della platea di potenziali beneficiari della misura comporta. Sembra però che la pressione delle parti sociali (anche da parte di Confindustria e non solo di Cgil, Cisl e Uil) pare aver convinto l’esecutivo ad anticipare i tempi e a utilizzare parte delle risorse disponibili con l’ultimo scostamento di bilancio.

LA PERDITA SULL’ASSEGNO PENSIONISTICO

Il Sole 24 Ore ha chiesto allo studio De Fusco & Partners di compiere delle simulazioni per vedere l’impatto che il contratto di espansione ha per i lavoratori. Ne risulta una riduzione del 16% del netto in busta paga in caso di prepensionamento di un anno rispetto ai normali requisiti per le fasce di reddito tra i 30 e i 50 mila euro annui. “Ogni anno di ulteriore anticipo comporta una riduzione mensile di 50 euro, con una penalizzazione rispetto alla retribuzione netta che arriva al 27% per chi è a 5 anni dalla pensione”. Considerando anche la riduzione che si ha sulla pensione rispetto all’uscita con i requisiti della vecchiaia, un lavoratore che percepisce 1.650 euro netti al mese con il prepensionamento perderà dai 40 ai 160 euro al mese a seconda degli anni di anticipo.

