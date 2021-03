RIFORMA PENSIONI/ Contratto di espansione verso l’estensione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI STIRPE

Il Sole 24 Ore ricorda che, grazie al via libera del ministro del Lavoro alla circolare Inps in materia, il contratto di espansione, che è stato ampliato grazie a una delle misure di riforma pensioni della Legge di bilancio 2021, è “sbloccato” ed effettivamente utilizzabile dalle aziende. Il quotidiano di Confindustria pubblica anche un’intervista a Maurizio Stirpe, che si fa portatore della richiesta, da parte di viale dell’Astronomia, di poter estendere l’utilizzo di questo strumento anche alle imprese con almeno 50 dipendenti (attualmente infatti è riservato solo a quelle con almeno 250 dipendenti). Secondo il vicepresidente di Confindustria, lo strumento andrebbe anche “agganciato al bonus giovani e al bonus donna, le categorie più colpite da questa crisi”.

LA POSSIBILE ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI ESPANSIONE

A una domanda su Quota 100 e Reddito di cittadinanza, Stirpe risponde spiegando che quest’ultimo “può funzionare solo come contrasto alla povertà con criteri più stringenti. Quota 100 va affrontata nel perimetro delle leggi esistenti, operando su alcune salvaguardie”. C’è da dire che un’estensione del contratto di espansione potrebbe effettivamente essere presa in considerazione dal Governo. Il sottosegretario all’Economia Claudio Durigon, intervistato dal Sussidiario, ha infatti detto che “il contratto di espansione ha dato grandi risposte alle medio-grandi aziende, secondo me va rivisto in modo che possa essere esteso anche a quelle più piccole”. Vedremo fino a quale soglia di numero di addetti.

