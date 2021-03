RIFORMA PENSIONI/ Cosa cambia per il Pd con Letta? (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE IDEE DI LETTA

Ora che Enrico Letta è diventato Segretario del Partito democratico c’è chi si chiede come cambieranno le politiche dei dem che sono parte della maggioranza di Governo. In tema di riforma pensioni, trend-online.com ricorda che quanto Letta era Premier aveva parlato di trovare una soluzione strutturale per gli esodati (ricordiamo che si era nel 2013, ma che ancora oggi ci sono esodati ante-Fornero non salvaguardati) e di arrivare a una forma di flessibilità pensionistica con una penalizzazione proporzionata agli anni di anticipo rispetto ai requisiti ordinari. Viene anche ricordato che l’allora ministro del Lavoro Enrico Giovannini, oggi titolare del dicastero dei Trasporti e delle Infrastrutture sostenibili, aveva promosso un anticipo pensionistico tramite un prestito da rimborsare ed era stato tra i sostenitori di una staffetta generazionale. L’esperienza del Governo Letta, però, non durò molto.

RIFORMA PENSIONI/ Quota 92: chi potrebbe aderire e le penalizzazioni

I PASSI AVANTI PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO

Intanto, sempre in tema di riforma pensioni, c’è da registrare che diversi lavoratori esposti all’amianto hanno cominciato a ricevere le lettere dell’Inps con cui viene loro riconosciuto l’accesso alla quiescenza. L’edizione di Pistoia della Nazione spiega che dai sindacati è arrivata comunicazione in tal senso per i lavoratori dell’ex Breda. La Stampa parla invece della situazione analoga registrata a Savigliano, in provincia di Cuneo, per i dipendenti dell’Alstom. Per questi lavoratori termina quindi una lunga attesa che rischiava di diventare fin troppo lunga.

