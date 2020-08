RIFORMA PENSIONI/ Cosmed chiede staffetta generazionale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAVALLERO

In una lettera al direttore pubblicata su quotidianosanita.it, Giorgio Cavallero, Segretario Generale della Cosmed, evidenzia come “le continue riforme del sistema pensionistico, nonché i continui annunci di modifiche, hanno creato confusione e prodotto un risultato opposto a quello perseguito: una fuga dal sistema alimentata dal timore della perdita dei diritti acquisiti”. Difatti, “le voci sulla quota 100 stanno producendo un incremento delle domande di pensione anche da parte di chi come i dipendenti pubblici avrebbe tutto l’interesse a restare in servizio fino al 2021 per godere degli aumenti contrattuali pieni a regime del contratto 2019-21, che sarà emanato, con i relativi benefici pensionistici indotti”. Si rende dunque necessario “un intervento organico e complessivo” di riforma pensioni, come quello di una legge delega ipotizzato dalla ministra Catalfo.

LA RICHIESTA DELLA COSMED

Per la Confederazione sindacale medici e dirigenti, è necessario introdurre nel sistema “una staffetta generazionale che contempli l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro valorizzando contemporaneamente l’esperienza lavorativa e la potenzialità formativa di chi è prossimo alla pensione. In tal senso presenteremo un progetto”. Importante poi valorizzare la previdenza complementare e separare previdenza da assistenza. Soprattutto è “imprescindibile il metodo di confronto con i rappresentanti dei lavoratori sperando che vengano evitati colpi di mano nei confronti di coloro che hanno versato una parte rilevante del proprio reddito (nel settore pubblico almeno il 37% delle retribuzioni è investito in previdenza) nelle casse pensionistiche”.



