RIFORMA PENSIONI/ Crescono le donne iscritte alle casse professionali

RIFORMA PENSIONI, I DATI ADEPP

In un articolo pubblicato su ilpuntopensionielavoro.it in cui analizza i dati dell’ultimo Rapporto Adepp relativo alle casse previdenziali dei liberi professionisti, Michaela Camilleri evidenzia che “tra il 2005 e il 2020, il numero di pensionati che continuano a esercitare l’attività professionale è più che raddoppiato e la relativa crescita è risultata nettamente superiore a quella degli iscritti attivi (130% rispetto al 23%)”. Inoltre, “un altro fenomeno che ha assunto sempre più importanza nel tempo per il mondo delle Casse privatizzate è la cosiddetta femminilizzazione della professione, un trend che peraltro non si riscontra nelle altre categorie lavorative in cui la componente femminile è rimasta pressoché costante”.

IL NUMERO CRESCENTE DI ISCRITTE

Infatti, “negli ultimi 14 anni la percentuale di iscritte donne è cresciuta notevolmente, passando dal 30% del 2007 al 41% del 2020, seppure con importanti differenze per fasce d’età”. Basti pensare che “per i professionisti sotto i 40 anni vi sia una prevalenza della componente femminile (circa il 54% del totale), ma le proporzioni si invertono con l’aumentare dell’età degli iscritti. Infatti, le donne tra i 50 e 60 anni rappresentano solo il 34% degli iscritti e la quota si riduce ulteriormente all’aumentare dell’età anagrafica”. “Con riguardo all’age pay-gap, i professionisti sotto i 30 anni dichiarano circa un quarto dei loro colleghi con età compresa tra i 50 e i 60 anni. Tale differenza decresce con l’età del professionista, com’è naturale immaginare per effetto dell’esperienza via via maturata sul campo, ma resta comunque marcata fino ai 50 anni”, aggiunge Camilleri.

