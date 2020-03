RIFORMA PENSIONI/ Critiche Confintesa a Inps e Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PRUDENZANO

Nonostante i chiarimenti forniti dallo stesso Presidente dell’Inps, le parole di Pasquale Tridico sulla liquidità disponibile per pagare le pensioni nei prossimi mesi continuano a far discutere. Per Francesco Prudenzano, Segretario generale di Confintesa, il fatto che Tridico non abbia chiarito subito che i meccanismi di garanzia dello Stato permetterebbero il pagamento anche delle pensioni successive a quella di maggio “ha innescato un meccanismo di preoccupazione dei milioni di cittadini pensionati che hanno pensato che da giugno in poi non si potevano più pagare gli assegni pensionistici. La marcia indietro di Tridico ha poi chiarito i termini della questione tranquillizzando in parte i pensionati italiani”.

LA CRITICA A TRIDICO

Prudenzano sottolinea che “l’uso non pensato delle parole genera apprensione e incertezze, due stati d’animo che nuocciono fortemente alla salute soprattutto delle persone anziane”. Cosa che sarebbe da evitare in maniera particolare in questo periodo, onde evitare di “incrementare l’ansia e l’angoscia delle persone anziane che, a detta della comunità scientifica, sono i più a rischio coronavirus”. Per il leader di Confintesa, il Presidente dell’Inps dovrebbe piuttosto in questo frangente “far presente al Governo che sarebbe ora di scorporare dalla gestione Inps la parte assistenziale che rappresenta pesantemente una buona parte delle erogazioni mensili e mette a rischio, quella sì, il pagamento di pensioni a chi ha pagato regolarmente per una vita i contributi previdenziali”.



