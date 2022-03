RIFORMA PENSIONI/ Da Opzione Tutti all’Ape contributiva le ipotesi sul tavolo

RIFORMA PENSIONI, LE IPOTESI SUL TAVOLO GOVERNO-SINDACATI

In un articolo su MoltoEconomia, inserto economico del Messaggero, viene ricordato che “in una situazione interna e internazionale ancora difficilissima il governo prova a chiudere una volta per tutte la partita” relativa alla riforma delle pensioni “delineando un assetto che si vorrebbe definitivo”. Le ipotesi sul tavolo del confronto tra Governo e sindacati sono al momento tre. La prima è la cosiddetta Opzione Tutti, che prevede il “ricalcolo contributivo dell’intera pensione, sul modello di quanto è ora possibile (per le sole lavoratrici) con la formula di Opzione donna”, con la possibilità di lasciare il lavoro a 64 anni. I sindacati sono contrari, anche perché “la decurtazione complessiva dell’assegno oscillerebbe tra il 6 e il 13 per cento”.

INFLAZIONE & LAVORO/ I tre ostacoli al patto sociale che serve in Italia

IL NODO DELLE PENALIZZAZIONI

La seconda ipotesi, sostenuta da Michele Raitano, prevede l’anticipo pensionistico a 64 anni con una decurtazione relativa alla sola “quota retributiva della pensione in proporzione agli anni di anticipo; l’idea è usare come parametro i coefficienti di trasformazione del sistema contributivo, che sono più favorevoli quanto più l’età a cui si lascia il lavoro è avanzata”. In questo caso si stima una penalizzazione del 3% per ogni anno di anticipo. C’è infine la proposta del Presidente dell’Inps Pasquale Tridico, ribattezzata Ape contributiva: “Per i lavoratori che rientrano nel sistema misto scatterebbe la possibilità di andare in pensione a 63 anni di età (con almeno 20 di contribuzione) ottenendo però subito solo la ‘porzione’ contributiva della pensione, mentre la restante quota calcolata con il contributivo si aggiungerebbe solo al raggiungimento del requisito per la vecchiaia che al momento è fissato a 67 anni”.

RIFORMA PENSIONI/ L'intervento sulle rivalutazioni chiesto dalla Fipac

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ L'uscita per chi compie 67 anni nella scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA