RIFORMA PENSIONI/ Dal 28 dicembre pagamento anticipato assegni di gennaio

RIFORMA PENSIONI, IL PAGAMENTO ANTICIPATO ALLE POSTE

Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, ha detto, durante un’intervista rilasciata a Radio Radio, di aver firmato un’ordinanza “per il pagamento anticipato delle pensioni di gennaio a dicembre”. Più nello specifico, come riporta Adnkronos, “il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza del mese di gennaio 2021, è anticipato dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021”. A breve ci sarà la conferma del calendario con l’indicazione delle lettere iniziali dei cognomi dei pensionati corrispondenti a ciascun giorno.

L’IMPORTO CONDIZIONATO DA ADDIZIONALI E CONGUAGLIO

Come viene ricordato da Renzo Boninsegna, sindacalista Snals Confsal di Verona, in una scheda riportata da orizzontescuola.it, l’assegno di gennaio potrebbe risultare più basso del previsto, nonostante l’aumento dovuto alla rivalutazione delle pensioni. Questo per via del conguaglio fiscale. Inoltre, a differenza di quanto avvenuto nei primi mesi dell’anno scorso, nel 2021 si verseranno già le addizionali regionali e comunali, quindi l’importo dell’assegno potrebbe risultare più basso di un anno fa. A Macerata, invece, come riporta marchenews24.it, il Sindaco Sandro Parcaroli è tornato a chiedere il prolungamento degli orari di apertura negli uffici postali di Collevario, Colleverde e del quartiere Pace, dato che sono aperti per tre soli giorni alla settimana e al mattino, causando disagi anche ai pensionati.



