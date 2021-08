RIFORMA PENSIONI/ Dal Cods la proposta di attualizzare Opzione donna (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL POST DI ARMILIATO

In un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social da lei amministrato, Orietta Armiliato evidenzia che “si apre adesso, o meglio, fra qualche giorno dopo la pausa ferragostana, lo scenario appropriato dove poter chiedere e sostenere istanze come, per esempio, la proroga dell’istituto dell’Opzione Donna”. Inoltre, propone di “attualizzare questa opzione rendendola contemporanea anche alla luce delle nuove possibilità incluse nelle varie proposte/analisi/studi/ecc”, per esempio introducendo “l’identificazione di periodi contributivi legati al riconoscimento dei lavori di cura in modo che possano concorrere al raggiungimento del requisito di accesso minimo richiesto, o dando la possibilità di sommare gratuitamente i contributi versati nelle diverse case Ago”.

RIFORMA PENSIONI/ Pd a Draghi: proroga Ape social e Opzione donna

LA PROPOSTA SU OPZIONE DONNA

In questo modo, secondo Armiliato, la misura diventerebbe “fruibile da un maggior numero di donne nell’ambito di una auspicata flessibilità previdenziale invocata dai più, a cominciare dagli ‘addetti ai lavori0, e si otterrebbe la legittimazione di quel ruolo che l’universo femminile ricopre, atavicamente, sia in termini di welfare sia di produttività”. Del resto lo scopo del Comitato da lei amministrato è proprio quello di “contribuire alla produzione di una legge che ricalchi schemi fruibili da una larga platea ed aggiunga valore al doppio, triplo spesso quadruplo lavoro delle donne, che sia economicamente sostenibile per il sistema Paese, garantendo nel contempo alle lavoratrici un accesso anticipato alla quiescenza, rispetto a quelle che sono le attuali regole vigenti”.

RIFORMA PENSIONI/ Opzione donna, riaperte le domande nella scuola

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Pensioni 2021: come uscire dal lavoro/ Le 6 opzioni verso la riforma post-Quota 100

© RIPRODUZIONE RISERVATA