RIFORMA PENSIONI/ Dal Covid costo di 354 euro al mese per i pensionati

RIFORMA PENSIONI, IL COSTO DEL COVID PER GLI OVER 65

Tra le richieste dei sindacati al tavolo con il Governo con la riforma pensioni c’è anche l’aumento dei beneficiari della quattordicesima. A rafforzare la necessità di un intervento in favore del potere d’acquisto dei pensionati arriva anche un’indagine condotta da Senior Italia FederAnziani secondo cui, come riporta quotidianosanita.it, “agli over 65 il periodo del Covid è costato ogni mese in media un terzo della pensione ovvero 354 euro, per un totale di 11,2 miliardi. Hanno trasferito soldi alle famiglie dei figli rimasti senza lavoro o finiti in cassa integrazione per pagare il mutuo, le bollette o semplicemente fare la spesa, e non hanno rinunciato ad accudire i loro nipoti, ai quali in media hanno dedicato 25,8 ore a settimana. Un valore che, calcolato a 10 euro l’ora, ammonta a 33,3 miliardi di euro”.

LE PAROLE DI ROBERTO MESSINA

Secondo l’indagine, solo per il 30,2% dei pensionati “non è cambiato nulla”, “per il 25%, invece, la pandemia ha inciso abbastanza, per il 10,8% molto, per il 34% poco”. Inoltre, il 66,8% quest’anno ha rinunciato ad andare in vacanza. I dati della ricerca, secondo il Presidente di Senior Italia FederAnziani Roberto Messina, mostrano che “i nonni sono fondamentali. In questo periodo vanno protetti più delle altre fasce della popolazione ma non segregati. Fondamentale dare loro supporto materiale e psicologico, anche attraverso l’attivazione di progetti mirati, monitorarli, soprattutto quelli soli e fragili, e garantire loro l’accesso alle cure e la presa in carico delle cronicità. Altrimenti sarà una ecatombe”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA