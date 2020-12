RIFORMA PENSIONI/ Dal Covid una spinta al risparmio previdenziale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LO STUDIO DI SCHRODERS

Gli effetti economici della pandemia da Covid stanno generando incertezza che preoccupa gli italiani anche per il loro futuro previdenziale. Come riporta we-wealth.com, nel suo “Global Investor Study 2020”, Schroders stima che per “il 60% degli investitori italiani i contributi previsti dagli schemi statali non saranno sufficienti per il sostentamento in pensione”. In particolare, il 31% di essi “pensa che il proprio reddito durante la pensione possa risultare insufficiente per mantenere lo stesso stile di vita” e per cercare di far fronte a questo rischio il 26% “utilizza il reddito a disposizione per accrescere i risparmi ai fini della pensione”. Solamente tre anni fa, tale percentuale era pari al 12%. Nello specifico, per la pensione viene accantonata una percentuale pari al 13% circa del reddito disponibile.

L’INCENTIVO NECESSARIO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

“Dopo un anno di notevole incertezza sia sul fronte degli investimenti che su quello geopolitico, non sorprende che i pensionati scelgano di incanalare i loro redditi disponibili verso gli accantonamenti per la pensione. È un approccio razionale e saggio, soprattutto considerando che il 41% delle persone teme che il proprio reddito in pensione sarà insufficiente”, spiega Rupert Rucker, Head of income solutions, Schroders. Bisognerebbe comunque fare in modo che tra le misure di riforma pensioni ve ne sia qualcuna specificatamente dedicata all’incentivazione della previdenza complementare, soprattutto per i lavoratori più giovani che avranno un assegno calcolato interamente con il sistema contributivo.



