RIFORMA PENSIONI/ Damiano critica Governo e Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Elsa Fornero, ospite del festival letterario A tutto volume – Libri in festa a Ragusa, ha presentato il suo “Chi ha paura della riforme” e ha anche parlato della riforma pensioni che porta il suo nome, evidenziando, secondo quanto riporta ragusaoggi.it, di aver cercato “di dare condizioni di equità pur sapendo che sarebbe stata una riforma impopolare, pesante. E si è iniziato dando un esempio con la riforma dei vitalizi dei parlamentari”. L’ex ministra ha voluto anche dare una stoccata a Matteo Salvini, dicendo che lei era sempre al lavoro al ministero “e non sui social a twittare!”. Attraverso un nota, invece, Cesare Damiano ha voluto evidenziare che per guardare ai giovani, come Elsa Fornero dice di aver fatto, bisognerebbe “togliere, come chiediamo da tempo, il vincolo che pretende di avere una pensione che valga almeno 2,8 quella minima per poter andare in pensione a partire dai 63 anni, come previsto dalla legge Fornero”.

I RILIEVI SU QUOTA 100

L’ex ministro del Lavoro ha spiegato infatti che “si tratta di una misura ingiusta, vessatoria e anacronistica, che non ha niente di moderno e che non guarda al futuro dei giovani”. Damiano ha anche sottolineato che, “purtroppo, l’attuale Governo, che ha parlato a più riprese di cancellazione della legge Fornero, l’ha solo incipriata un po’ con la ‘Finestra 100’, che dura solo tre anni ed è rivolta a una precisa platea: lavoratori che hanno la possibilità, con una carriera continuativa di altri tempi, di arrivare ai 38 anni di contributi”. Insomma, dall’ex deputato Pd arrivano critiche sia al Governo che a Elsa Fornero.

