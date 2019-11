RIFORMA PENSIONI/ Damiano e i difetti di Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

In un editoriale pubblicato sul sito di Ipsoa, Cesare Damiano torna a parlare della riforma pensioni con Quota 100, ricordando che si tratta di “un intervento congiunturale che dura 3 anni, fino al 2021. A dicembre di quell’anno la sua vigenza terminerà”. C’è quindi da chiedersi cosa accadrà a quel punto. “Torna integralmente in vigore la legge Fornero. Il requisito pensionistico non sarà rappresentato dai 62 anni accompagnati da 38 di contribuzione. Si tornerà, invece, ai 67 anni previsti da quella legislazione che non è stata né riformata, né superata dai promotori di quota 100”. Per l’ex ministro del Lavoro, quindi, Quota 100 ha dei difetti evidenti, compreso il fatto di avvantaggiare quanti hanno cominciato ad avere una occupazione“relativamente giovani o non sono mai stati licenziati o sono passati, senza soluzione di continuità, da un lavoro ad un altro”.

IL RISCHIO DI NUOVI ESODATI

Tuttavia, “ritengo che, per un minimo di ragionevolezza, debba essere mantenuta fino alla fine del suo triennio di vigenza”. Anche perché “troppo spesso ci si dimentica che le persone non sono numeri, che hanno nome e cognome e una vita. Un lavoratore si mette d’accordo con il suo imprenditore, prevede, sulla base della legge, di poter andare in pensione, magari dopo 3 mesi o dopo un anno, si licenzia, negozia una buona uscita, arriva una nuova legge che cancella quella possibilità, e quella persona si trova, di punto in bianco disoccupato e ‘nuovo povero’. La storia degli esodati non la si deve rivedere”, evidenzia Damiano concludendo il suo editoriale.

