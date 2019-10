RIFORMA PENSIONI/ Damiano e la proposta per il dopo Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano critica la scelta di Italia Viva di presentare un emendamento per cancellare la riforma pensioni con Quota 100. “Errare è umano, ma perseverare è diabolico, soprattutto se lo si fa sulla base di un atteggiamento demagogico”, dice l’ex ministro del Lavoro in un’intervista a Il Dubbio. Dal suo punto di vista bisogna smetterla “di pensare che i cittadini siano dei numeri da inserire nella Legge di bilancio. Abbiamo quasi finito di gestire il dramma degli esodati della Legge Fornero, che fino ad oggi ci sono costati 11 miliardi di euro, mentre ancora 6 mila di essi aspettano un segno di giustizia. Non inventiamoci nuovi problemi”.

IL DOPO QUOTA 100

Per l’ex deputato del Pd, Quota 100 è una legge criticabile, “perché è una finestra pensionistica, non è una Quota, che privilegia chi ha un’alta contribuzione ed esclude donne e lavoratori discontinui come gli edili. Inoltre, non ha prodotto alcun ricambio generazionale”. Per Damiano se si volesse cancellare Quota 100 “rischiamo di dimenticare le conseguenze sociali che questo provocherebbe. Vogliamo creare nuovi esodati? Inoltre, nel 2020 ci saranno già dei risparmi con l’autolimitazione dei costi, viste le minori richieste, e nel 2021 questa misura morirà comunque”. Dal suo punto di vista, in questo senso “già oggi dovremmo cominciare a pensare ad uno strumento che offra flessibilità in modo strutturale, a partire dai 63 anni di età, mano a mano che ci si avvicina al sistema ‘tutto’ contributivo”. Così da non arrivare impreparati al momento in cui Quota 100 arriverà a scadenza.

