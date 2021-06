RIFORMA PENSIONI/ Damiano e l’estensione dell’Ape social (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Secondo Cesare Damiano, “per la costruzione di un sistema pensionistico più giusto, è doverosa un’importante riflessione rispetto alle categorie professionali oggi escluse dall’assicurazione obbligatoria pubblica come, ad esempio, le categorie dei tecnici della salute che operano con contratti di libera professione, i medici di famiglia, i medici liberi professionisti, i farmacisti e anche altre categorie ancora escluse dalla tutela Inail come le forze armate, di polizia e i vigili del fuoco, superando quelle resistenze anche interne alle categorie stesse, nonostante la disponibilità dell’Istituto.

In un quadro programmato di rivisitazione della tutela assicurativa, costituzionalmente orientato, sarebbe inoltre opportuno ampliare l’attuale, ma insufficiente, ambito di tutela degli insegnanti e studenti per tutte le attività svolte”.

Intervistato da pensionipertutti.it, l’ex ministro del Lavoro spiega che “attraverso l’individuazione delle nuove aree di rischio sarebbe possibile ampliare e consolidare le azioni di flessibilità previste dall’Ape social, attraverso l’anticipo pensionistico, e questo avrebbe certamente effetti positivi anche sugli andamenti infortunistici per quelle categorie dove la frequenza degli infortuni cresce al crescere dell’età del lavoratore. Dal suo punto di vista, “una forma di flessibilità differenziata (con o senza penalizzazioni) e non indistinta garantirebbe una maggiore equità del sistema previdenziale. In questo quadro si potrà rivisitare l’istituto dell’Ape sociale estendendolo a tutti i lavoratori esposti a particolari condizioni di rischio, garantendone un’uscita flessibile dal mondo del lavoro”.

