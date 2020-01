RIFORMA PENSIONI/ Damiano: flessibilità a 63 anni con penalizzazioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

L’incontro tra Governo e sindacati ha riaperto il cantiere sulla riforma pensioni. Secondo Cesare Damiano, tuttavia, “il criterio della flessibilità non può trasformarsi nel gioco del lotto”. Per l’ex ministro del Lavoro, “il punto da cui partire è il superamento della legge Monti/Fornero. Per farlo bisogna fare i conti con le coperture finanziarie e con le risorse disponibili, che non sono mai molte. Per cominciare, basiamoci su quanto già esiste. In questo senso, la proposta più razionale è quella che fa riferimento all’età pensionabile dell’Ape sociale: 63 anni. La stessa età della legge Fornero individuata inizialmente come soglia di riferimento per accedere alla pensione per coloro che avranno il sistema interamente retributivo (a partire dal 2036 circa)”.

LA FLESSIBILITÀ CON PENALIZZAZIONI

Dal suo punto di vista un altro criterio riguarda “la suddivisione della platea dei lavoratori in due parti: la prima, quella di chi svolge lavori usuranti e gravosi. In questo caso dovrebbero bastare, accanto ai 63 anni, i 35 di contributi (Quota 98). Per gli altri lavoratori si potrebbe immaginare un meccanismo di vere Quote: 63 anni e 37 di contributi o 64 con 36 di contributi”. Per Damiano, riguardo le penalizzazioni, “si potrebbe riprendere la proposta di legge 857 del 2013, che ebbe un significativo successo popolare, firmata da Damiano, Baretta e Gnecchi, ma non accolta dal Governo del tempo, che prevedeva una penalizzazione del 2% per ogni anno di anticipo. Infine, per i lavoratori precoci, si dovrebbe fissare il limite dei 41 anni di contributi per andare in pensione, indipendentemente dall’età anagrafica”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA