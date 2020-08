RIFORMA PENSIONI/ Damiano propone anticipo da 63 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano ritiene che per fare passi in avanti nella riforma pensioni bisogna avere come principio cardine quello della flessibilità, già contenuto nella proposta di legge che ha presentato insieme a Marialuisa Gnecchi nel corso della precedente legislatura. Intervistato da pensionipertutti.it, l’ex ministro del Lavoro spiega che fisserebbe l’età di possibile anticipo a 63 anni, facendo in modo che non possa essere poi innalzata in base all’aspettativa di vita. Dal suo punto di vista chi svolge un lavoro gravoso o usurante deve poter andare in quiescenza dopo aver versato 35 anni di contributi senza subire alcuna penalizzazione, che invece ci sarebbe negli altri casi di pensionamento anticipato. In particolare, per Damiano dovrebbe essere del 2% per ogni anno di anticipo.

FLESSIBILITÀ E QUOTA 41

L’ex deputato del Pd ritiene anche che “i 41 anni dovrebbero diventare la misura per i cosiddetti lavoratori precoci per poter andare in pensione indipendentemente dall’età anagrafica”. Dal suo punto di vista occorre poi considerare “che un principio di flessibilità nelle pensioni può costituire in un prossimo futuro segnato purtroppo da un arretramento di Prodotto interno lordo, della produzione industriale e del potenziale aumento della disoccupazione, un antidoto: l’anticipo pensionistico può essere una forma indiretta di ammortizzatore sociale, in una situazione che sarà certamente difficile da gestire”. Per Damiano è infine importante arrivare al varo di una pensione contributiva di garanzia per i giovani.



